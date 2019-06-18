إردوغان يشارك في صلاة الغائب على روح مرسي في اسطنبول

شارك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء في اسطنبول في صلاة الغائب على روح الرئيس المصري السابق محمد مرسي، الذي حمّل مسؤولية وفاته إلى "الطغاة" في مصر.
وشارك إردوغان ومسؤولون أتراك في صلاة أقيمت في مسجد الفاتح التاريخي في اسطنبول، حسب ما أفاد مصوّر في وكالة فرانس برس في المكان.
وكان إردوغان أشاد بـ"الشهيد" محمد مرسي وحمّل "الطغاة" الحاكمين في مصر مسؤولية وفاته، في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي
وتوفي مرسي عن 67 عاما بعد ظهر الإثنين في معهد أمناء الشرطة داخل مجمع سجون طرة بجنوب القاهرة حيث كان يخضع للمحاكمة. ووري الثرى فجر الثلاثاء في القاهرة من دون تشييع، بعد أن أمضى نحو ستّ سنوات في السجن.
وقال إردوغان في كلمة مقتضبة بعد الصلاة "لا أصدّق بتاتاً أنها وفاة طبيعية".
وهاجم إردوغان أيضاً قادة دول الاتحاد الأوروبي لموافقتهم خلال قمة عُقدت في مصر في شباط/فبرايرعلى الالتقاء بالسيسي الذي وصفه ب"المجرم والطاغية".
ولا تقيم تركيا علاقات مع مصر منذ إطاحة الجيش بقيادة السيسي بمرسي، حليف إردوغان في 2013.
وأدى الآلاف في وقت سابق من الثلاثاء في اسطنبول صلاة الغائب على روح مرسي في مسجد الفاتح.
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