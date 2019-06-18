حالة الطقس في السعودية يوم غد الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الأربعاء، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية ويمتد تأثيرها إلى منطقة نجران وكذلك على طول الساحل الغربي.

ولفتت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات: جازان, عسير والباحة، وذلك خلال فترة ما بعد الظهيرة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.