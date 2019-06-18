إعلامية إماراتية : أباطيل الإخوان تهتز لها جبال

قالت الناقدة والإعلامية الإماراتية، مريم الكعبي، أن أباطيل التنظيم العالمي للإخوان تهتز لها جبال، وذلك في معرض تعليقها على طريقة رثائهم للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي .

وأستعرضت الكعبي في تغريدة لها بتويتر، رصدها "الخليج 365" بعض التشبيهات التي أطلقها تنظيم الإخوان على مرسي بعد وفاته أمس، خلال محاكمته بتهمة التخابر مع دولة أجنبية .

وقالت "توكل كرمان استعارت تشبيه النبي لرثاء محمد مرسي وعمرو عبد الهادي يقول هو مانديلا مصر والعرب في نضاله وأحمد سمير يشبهه بسيدنا عثمان بن عفان وآخرون يشبهونه بسيدنا عمر بن الخطاب في عدالته" .

وأضافت "غيض من فيض أكاذيب الأخوان . أعيدوا قراءة التاريخ منذ تأسيس الجماعة . أباطيلهم تهتز لها جبال" .

وأمتلأت صفحات نشطاء تنظيم الإخوان بعبارات الرثاء والبكاء على رحيل محمد مرسي، والتي وصلت إلى حد تشبيهه بالأنبياء والأولياء والصالحين كما فعلت الناشطة اليمنية والقيادية في تنظيم الإخوان، توكل كرمان، المقيمة حالياً بين تركيا وقطر .