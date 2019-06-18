شاهد .. المتقاعدون في إيران يتظاهرون امام البرلمان

تظاهر مئات المتقاعدين المدنيين والعسكريين الإيرانيين، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى البرلمان بالعاصمة طهران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن التظاهرة جاءت للتنديد بتجاهل البرلمان الإيراني والجهات المختصة لمطالبهم التي أعلنوا عنها منذ عدة أشهر، لتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة رواتبهم التقاعدية في ظل أزمة اقتصادية تمر بها إيران جرّاء العقوبات الأمريكية.

وردد المتظاهرون الهتافات المطالبة بتحقيق العدالة والتطبيق الصحيح لقانون إدارة الخدمة في المؤسسات الحكومية، كما رددوا شعارات "نحن جميعا متحدون .. لقد سئمنا من الوعود"، "اتركوا التفكير بالحروب واهتموا بنا"، فيما هتف آخرون "يموت المتقاعد ولن يقبل بالذلة" .

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وطالب المتظاهرون السلطات بالإفراج عن المعلمين المعتقلين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة منذ سنوات لتحسين أوضاعهم المعيشية.

وكان المتقاعدون الإيرانيون قد نظموا مطلع يناير الماضي، وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد قانون الضرائب الجديد الذي وضعته الحكومة في موازنتها للعام الجاري 2019، مشددين على ضرورة زيادة المعاشات.

ووفقًا للأرقام الصادرة عن هيئة التقاعد الإيرانية، فإنّ عدد المتقاعدين من القوات المسلحة في البلاد بلغ حتى العام الماضي نحو 680 ألف عنصر.