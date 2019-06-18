الرئيس الأمريكي يعين "مارك اسبر" وزيراً للدفاع بدلاً من شاناهان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، تعيين وزير الجيش مارك اسبر، وزيراً للدفاع بالوكالة بدلاً من باتريك شاناهان، في خضمّ التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وكتب ترامب في تغريدة "أشكر باتريك لعمله الممتاز وسأعيّن وزير الجيش مارك اسبر، وزيراً جديداً للدفاع بالوكالة".

ولفت إلى أن شاناهان انسحب لأسباب عائلية. وعُين شاناهان الذي كان يشغل منصب المسؤول الثاني في البنتاغون، وزيراً للدفاع بالوكالة خلفاً للجنرال السابق في مشاة البحرية الأميركية (المارينز)جيم ماتيس، بعد استقالته في ديسمبر.