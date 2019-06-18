الارشيف / اخبار العالم

الاتحاد الأوربي يحذر تركيا من استمرار أنشطتها في المياه الإقليمية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تركيا من استمرار أنشطتها في المياه الإقليمية لقبرص، مؤكدا أن تلك الخطوة ستؤثر على علاقة الاتحاد بأنقرة.

وطالب الاتحاد الأوروبي، في بيان، تركيا باحترام سيادة قبرص والتوقف عن أنشطتها في البحر المتوسط.

Advertisements

وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب تطورات الأوضاع بين تركيا وقبرص، مشيرا إلى تضامن أوروبا الكامل مع قبرص.

وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إلى اتخاذ موقف حازم من الاتحاد الأوروبي تجاه التدخلات التركية.

واتهم تسيبراس أنقرة بـ"انتهاك القانون الدولي" في اتصال مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، حسب ما أعلن مكتبه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوربي يحذر تركيا من استمرار أنشطتها في المياه الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا