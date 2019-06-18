الاتحاد الأوربي يحذر تركيا من استمرار أنشطتها في المياه الإقليمية

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تركيا من استمرار أنشطتها في المياه الإقليمية لقبرص، مؤكدا أن تلك الخطوة ستؤثر على علاقة الاتحاد بأنقرة.
وطالب الاتحاد الأوروبي، في بيان، تركيا باحترام سيادة قبرص والتوقف عن أنشطتها في البحر المتوسط.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب تطورات الأوضاع بين تركيا وقبرص، مشيرا إلى تضامن أوروبا الكامل مع قبرص.
وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إلى اتخاذ موقف حازم من الاتحاد الأوروبي تجاه التدخلات التركية.
واتهم تسيبراس أنقرة بـ"انتهاك القانون الدولي" في اتصال مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، حسب ما أعلن مكتبه.
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