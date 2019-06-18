شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار اليمن» يفتتح مكتباً في صعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن افتتاح مكتبه في محافظة صعدة شمال العاصمة اليمنية صنعاء، والبدء برصد احتياجات المحافظة للمشاريع التنموية العاجلة، وتعيين سعيد الزهراني مديراً للمكتب.

وأوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، أن افتتاح البرنامج مكتباً في محافظة صعدة يأتي ضمن خطة البرنامج التنموية التي تشمل كل المحافظات اليمنية.

وأشار إلى أن البرنامج ورغم عمره القصير الذي لم يتجاوز 9 أشهر إلا أنه تم عمل أكثر من 68 مشروعاً تنموياً، يعمل في 7 قطاعات حيوية وهي: الصحة، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، والمياه، والكهرباء، والنقل، والمباني السكنية، والحكومية، مضيفاً أن البرنامج لا يقتصر دعمه للأشقاء في اليمن عبر هذه القطاعات فقط، بل يتجاوز ذلك إلى دعم الحكومة اليمنية بمنح شهرية من المشتقات النفطية، تبلغ قيمتها 60 مليون دولار شهرياً، ما ساهم بشكل كبير في تخفيف العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، إلى جانب مساهمة هذه المنحة الشهرية في استمرار العمل في محطات توليد الكهرباء، وحل مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي عن السكان، في أغلب المحافظات اليمنية.