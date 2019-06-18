شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: يجب أن يكون للولايات المتحدة «القدرة على الرد» على أي هجوم ايراني محتمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم ( الثلاثاء)، أن بلاده يجب أن تكون لديها «القدرة على الرد» على أي هجوم محتمل من إيران يستهدف المصالح الأمريكية في الخليج. اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم ( الثلاثاء)، أن بلاده يجب أن تكون لديها «القدرة على الرد» على أي هجوم محتمل من إيران يستهدف المصالح الأمريكية في الخليج. جاء ذلك خلال لقاء بومبيو في مدينة تامبا بولاية فلوريدا مسؤولين في القيادة المركزية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، التي أعلنت في اليوم السابق إرسال ألف جندي إضافي إلى منطقة الخليج لمواجهة «السلوك العدائي» لإيران.



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