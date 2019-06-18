شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: الأزمة السودانية بحاجة للحوار بين مختلف الأطراف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القاهرة)

أكدت الجامعة العربية اليوم (الثلاثاء) أنها لا تنافس وساطة الاتحاد الأفريقي في السودان، وليست لديها مبادرة بديلة، وإنما تسعى فقط إلى «تشجيع الحوار بين أطراف» الأزمة في هذا البلد.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي للصحافيين: إن «الجامعة العربية حريصة على تشجيع الحوار بين الأطراف السودانية كمخرج وحيد للأزمة الحالية».

وأضاف أن «انقطاع الحوار لا يساعد في بناء جسور التواصل المطلوبة».

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وشدد زكي على أن وفد الجامعة برئاسة أمينها العام أحمد ابو الغيط، الذي زار الخرطوم الأحد، «لم يحمل مبادرة جديدة».

وأعرب زكي عن أسفه «لأن بعض الأطراف السودانية رأت في تحرك الجامعة العربية الأخير تحركا منافسا لتحرك لاتحاد الأفريقي وهذا كلام غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة».

وفي السابع من يونيو قام رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد بزيارة للعاصمة السودانية الخرطوم كوسيط للاتحاد الأفريقي، بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري الذي يحكم السودان منذ إطاحة عمر البشير في 11 أبريل.