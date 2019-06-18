التحالف يفجر مخزن أسلحة الحوثي بحجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل هزت سلسلة انفجارات كبيرة مخزنا للأسلحة تابعا لميليشيات الحوثي الانقلابية، فجر أمس شرق مديرية حرض بالقرب من خطوط المواجهات بين قوات الجيش والميليشيات، شمال غربي محافظة حجة.

وأكد مصدر في المنطقة العسكرية الخامسة للجيش اليمني أن الانفجار وقع بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات تحالف دعم الشرعية في المنطقة، واستمر سماع دوي الانفجارات مع حريق شب في المخزن لعدة ساعات. فيما واصلت مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدافها قدرات الميليشيات الصاروخية والعسكرية في الضالع وحجة.

ودمرت قوات الجيش الوطني اليمني طاقمين لميليشيات الحوثي غرب مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، جنوبي اليمن، وأكد مصدر عسكري أن وحدة الدروع تمكنت من تدمير طاقمين، أحدهما يحمل ذخائر في منطقة الزبيريات غرب مديرية قعطبة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي كانوا على متن الطاقمين وتدمير ذخائر وأسلحة متوسطة، وتشارك وحدات الدروع التابعة لأولوية العمالقة في جبهات الضالع، وتمكنت من تدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية التابعة لميليشيات الحوثي.

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وفي الحديدة قتلت امرأة وأصيب 4 مدنيين آخرين، بينهم شاب معاق وطفلة بجروح خطيرة، وفي قصف ميليشيات الحوثي بقذائف المدفعية الثقيلة على منزل المواطن عبده أحمد، واستهداف الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن.

وفي الحديدة واصلت الميليشيات الحوثية التصعيد العسكري في الساحل الغربي، خصوصا في جبهة الجبلية، واستمرت الميليشيات في إرسال التعزيزات العسكرية إلى المناطق الجنوبية للحديدة، وواصلت حفر مزيد من الخنادق والأنفاق عبر خطوط التماس داخل المدينة في أجواء من التصعيد العسكري غير المسبوق على امتداد جبهات الحديدة والساحل الغربي.

مشاهدات يمنية