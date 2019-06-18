سلال غذائية سعودية لليمن.. وأجهزة غسيل كلوي لتنزانيا وزنجبار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 62 جهاز غسيل كلوي متطور لوزارة الصحة في تنزانيا وزنجبار لدعم مرضى الفشل الكلوي، بحضور نائب وزير الصحة التنزاني الدكتور فاوستين اندوقوليلي، ونائب سفير المملكة لدى تنزانيا أحمد بن صالح الغامدي وفريق المركز.

وثمن نائب وزير الصحة التنزاني دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وحكومة وشعب المملكة وشكرهم على التبرع السخي.

وواصل المركز توزيع السلال الغذائية في اليمن وعدد من دول العالم، حيث وزع أمس 120 سلة غذائية للنازحين المتضررين من السيول في مديرية دار سعد بمحافظة عدن.

وأوضح رئيس وحدة النازحين بعدن عبده مهذب أن مركز الملك سلمان للإغاثة منذ الوهلة الأولى وهو يعمل على مساعدة المتضررين من النازحين في مخيمات عدن ولحج جراء هطول الأمطار أخيرا، مضيفا أن السلال الغذائية التي وزعت تشمل 120 أسرة كجزء من احتياجات النازحين، فيما سلم 204 سلال غذائية للنازحين من صعدة إلى مديرية الوادي بمأرب، استفاد منها 1,224 فردا، ووزع 240 كرتونا من السلال الغذائية في مناطق «قشرة» و»قطانة» و»علامة» و»غبة» بمديرية «حديبو» في محافظة سقطرى استفاد منها 230 أسرة، و650 كرتونا من التمور للمتضررين في مديرية الخوخة بالحديدة.