الحوثيون يتلاعبون بغذاء 20 مليون يمني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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اتهم المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي الحوثيين بالتلاعب بغذاء الشعب اليمني، ومنع وصول المساعدات إلى المحتاجين والجوعى.
وقال أمام مجلس الأمن «لا بد أن أبلغكم بأن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يتم منعه من إيصال المساعدات الغذائية إلى الأشخاص الأشد جوعا في اليمن، حيث يتم التلاعب بالمساعدات الغذائية في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين».
وأضاف «الوضع الإنساني في اليمن مؤسف، وعلى الرغم من المعاناة الهائلة التي يعانيها 20 مليون يمني نواجه مقاومة عنيفة للقيام بوظيفتنا، وهي محاولة مساعدة الناس في البقاء على قيد الحياة».
برنامج الغذاء العالمي
- 30 حالة اختلاس محتملة للأغذية في مكان سيطرة الحوثيين
- 33 % لم يتلقوا الغذاء في أبريل الماضي
- 79 % من زيارات الرصد منعت
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