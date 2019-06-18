التركي: تصدينا لطائرتين مسيرتين متفجرتين.. وسنرد على عدوانهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تصدت دفاع الجوي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لطائرتين مسيرتين تحملان متفجرات أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران باتجاه مناطق سكنية سعودية مساء أمس الأول.

وقال المتحدث الرسمي العقيد الركن تركي المالكي «إنه وفي تمام العاشرة وسبع وثلاثين دقيقة من مساء أمس الأول، تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها»، وأشار إلى «أنه وفي تمام الساعة الحادية عشرة وسبع وأربعين دقيقة من مساء أمس الأول تمكنت القوات الجوية للتحالف من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة».

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وأوضح المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، وقال «إننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد أيضا أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية».

واعترفت الميليشيات الإرهابية باستهداف مطار أبها بطائرة مسيرة من دون طيار، وقال من يطلق عليه المتحدث باسم الانقلابيين يحيى سريع، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الطيران المسير نفذ عمليات واسعة باتجاه مطار أبها الدولي.

وتعد هذه العملية الثالثة التي يستهدف بها الحوثيون مطار أبها الدولي خلال أقل من أسبوع.