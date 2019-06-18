كتب محمد بشاري شن الإعلامي أحمد موسى هجومًا عنيفًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال موسى من خلال برنامجه"على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد: "أردوغان القاتل وبلطجي وسفاح ومجرم ضيع تركيا وتاريخها". Advertisements وتابع: "هذا الأردوغان أسوأ حاكم في تاريخ البشرية، وكان مولد أردوغان مولد الإرهاب حول العالم، ومجيئه كان انتشارا للبلطجة والإرهاب". وأضاف موسى أنه عار كبير علي تركيا أن يحكمها الطاغية أردوغان.

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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد موسى لأردوغان: أنت بلطجي وسفاح وقاتل..وحُكمك عار على تركيا(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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