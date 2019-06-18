أشار النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "​الحكومة​ تطالب ب​الموازنة​ بمبلغ 100 مليار ليرة لدعم ​المدارس​ الابتدائية الشبه مجانية سنويا على ان يدفع مبلغ 911 الف ليرة عن كل تلميذ فهل لدينا 110 الاف تلميذ في هذه المدارس ؟ هل بات عدد سكان ​لبنان​ يوازي عدد سكان إندونيسا فمن المستفيد ؟ لن نسكت عن هدر اكثر من نصف هذا المبلغ سنويا".

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كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر يتحدث عن هدر في الموازنة: لن نسكت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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