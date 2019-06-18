علمت قناة "الجديد" أن "دعوة روسيا ل​لبنان​ للمشاركة في اجتماع أستانة جاءت للمشاركة كمراقب إلى جانب دول عدة". من جهتها، رحبت مصادر "​حزب الله​" عبر قناة "الجديد" بـ"الدعوة وذلك لاعادة تفعيل المبادرة الروسية بشان ​النازحين السوريين​ التي لم تترجم عمليا على الارض"، مشددةً على "ضرورة اعادة تفعيلها ولكن ذلك لا يعني أن لا يكون هناك تواصلا بين ​الدولة اللبنانية​ و​الدولة السورية​ لوضع آلية لعودة النازحين".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "حزب الله" للجديد: نرحب بدعوة روسيا للبنان للمشاركة بمؤتمر أستانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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