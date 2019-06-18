اصابة طفل في حادث صدم في صيدا

أصيب الطفل ت. د 5 سنوات بعدما صدمته دراجة كهربائية يقودها ف. أ، بالقرب من مدينة ​رفيق الحريري​ الرياضية شمالي صيدا. وحضرت عناصر ​الصليب الأحمر​ وعملت على نقله الى ​مستشفى حمود​ الجامعي وحالته مستقرة. كما حضرت ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقا في الحادث.

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