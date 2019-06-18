وفد مجلس الشورى السعودي: علاقتنا مع لبنان متميزة ونحرص على تنمية العلاقات

أكد رئيس وفد مجلس الشورى السعودي من المطار أن "علاقتنا مع لبنان متميزة ونتمنى أن تكون هذه الزيارة الاولى مقدمة لزيارات أخرى"، مشيراً الى ان "الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان يحرصان على تنمية العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، على صعيد مجلس الشزرى والبرلمان، ونحن فخورين جدا بهذه العلاقات".
وفي مؤتمر صحفي له من مطار بيروت، أشار رئيس الوفد الى "أننا نتمنى من زيارتنا ان تكون مقدمة تجر المزيد من الدعم"، لافتاً الى "انني انقل تحيات الشيخ عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى الحريص على تعزيز العلاقات بين مجلس الشوري السعودي والبرلمان اللبناني".
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