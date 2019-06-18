السفارة الايطالية: السفير ماروتي شارك في افتتاح معرض ليبانون بروجكت الدولي

اعلنت السفارة الايطالية في بيان لها أن "السفير ​ماسيمو ماروتي​ شارك في افتتاح المعرض الدولي Project Lebanon، الحدث الرئيسي في سلسلة البناء والبنية التحتية، الذي يعقد في ​بيروت​ من 18 إلى 21 الحالي".

واشارت السفارة الى ان " معرضProject Lebanon يعتبر منذ فترة طويلة، الموعد الرئيسي للشركات في قطاع البنية التحتية والبناء لدخول السوق ال​لبنان​ية، ومن هنا إلى بلدان أخرى في المنطقة. وتصل المشاركة الإيطالية إلى حضورها الثالث عشر على التوالي هذا العام".

وأوضحت أن "حملة الاتصال الداعمة للوجود الإيطالي تشمل إجراء تسويقيا مباشرا لأكثر من 2000 شركة لبنانية في ​قطاع البناء​ والبنية التحتية وترقية ​الجناح​ الإيطالي مع إدراج لافتات دعائية في مواقع ​الاتصالات​ الرئيسية في البلاد".

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وذكر بأن "​إيطاليا​ احتلت في عام 2018، مركز البلد الأوروبي الثاني المورد للبنان والثالث على مستوى ​العالم​ بعد ​الصين​ و​اليونان​، بقيمة تبلغ 1.6 مليار ​دولار​ وحصة سوقية تبلغ 8 في المئة. وبالنسبة إلى منتجات معينة في قطاع البناء والبنية التحتية، تتمتع إيطاليا بمركز المورد الأول. هذا هو الحال بالنسبة إلى الأثاث وأجزائه حيث يبلغ إجمالي الواردات اللبنانية 113 مليون دولار منها تقريبا 34 في المئة من إيطاليا بقيمة 38 مليون دولار، والأنابيب والمواسير البلاستيكية ولوازمها حيث يبلغ إجمالي الواردات اللبنانية 37 مليون دولار منها تقريبا 26 في المئة من إيطاليا بقيمة 10 مليون دولار. ويبلغ إجمالي الواردات اللبنانية من مواد البناء 544 مليون دولار، 11 في المئة منها من إيطاليا بقيمة إجمالية 48 مليون دولار".

ويستقبل الجناح الإيطالي هذا العام، 9 شركات إيطالية ممثلة بـ 19 مندوبا على مساحة تزيد عن 200 متر مربع. وتؤكد المشاركة الإيطالية على الاهتمام القوي بالأسواق اللبنانية والفرص الناشئة عن تطوير خطة الاستثمار الرأسمالي، وهي خطة للاستثمار في ​البنى التحتية​ الكبيرة التي أطلقتها ​الحكومة اللبنانية​ بقيمة تزيد عن 20 مليار دولار.

وتغطي شركات الجناح الإيطالي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من أثاث الحمامات إلى خدمات المشتريات، من السقالات والهياكل الجاهزة إلى الفواصل، الحشوات والعوازل المطاطية لمنع تسرب ​المياه​ (waterstops)، من الآلات لشغل المعادن إلى ملحقات وقطع غيار آلات ومركبات البناء، ومن الأنابيب والتجهيزات للنفط والغاز والمياه إلى الصمامات. وتم إنشاء (مركز أعمال إيطاليا - ITALIA Business Center) داخل الجناح الإيطالي لتقديم الدعم اللوجستي للعارضين الإيطاليين ومساعدة الزوار اللبنانيين. كما ويتم تنظيم جزء من المساحة لاستضافة اجتماعات العمل".