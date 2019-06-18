الحريري عرض مع سفير ايطاليا تنفيذ مقررات مؤتمر روما 2

التقى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​، ​السفير الإيطالي​ في ​لبنان​ ​ماسيمو ماروتي​ وعرض معه العلاقات الثنائية ومتابعة تنفيذ مقررات ​مؤتمر روما​ 2. ثم التقى الحريري السفير المصري في لبنان ​نزيه النجاري​ الذي قال على الأثر: "تابعت مع الحريري نتائج اجتماعات اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة التي عقدت في ​بيروت​ مطلع شهر أيار الماضي، ونأمل أن نرى نتائج ملموسة قريبا، في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي". وأضاف: "كذلك بحثنا التطورات الإقليمية، بالإضافة إلى الأوضاع على الساحة السياسية اللبنانية".

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