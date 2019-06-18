طقس ربيعي معتدل ومتقلب نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا ربيعيا معتدلا ومتقلب نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر الأربعاء حيث يستقر تدريجياً .

وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ على الساحل بينما ترتفع على الجبال والداخل، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

كما توقعت ان يكون طقس الخميس قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب محلي على المرتفعات و رياح ناشطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاع إضافي على الجبال والداخل. أما الجمعة فيكون قليل الغيوم ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاع اضافي في المناطق الجبلية والداخلية .