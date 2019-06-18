وصول وفد من مجلس الشورى السعودي الى بيروت

وصول وفد من ​مجلس الشورى السعودي​ الى مطار بيروت الدولي، وفي استقباله رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع السعودية رئيس الحكومة السابق ​تمام سلام​ والسفير السعودي في ​لبنان​ ​وليد بخاري​.

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