أبو الحسن: بإمكان المرء أن يواجه الشر لكن لا يمكنه أن يواجه الغباء

أكّد النائب ​هادي أبو الحسن​، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "بإمكان المرء أن يواجه الشر، لكن لا يمكنه أن يواجه الغباء"، مضيفًا: "فكيف إذا كان المتفوه غبيًا وتافهًا ولا يعلم ماذا يقول ويجافي الحقيقة؟ فكروا فيها".

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