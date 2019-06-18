استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في ​بيت الوسط​ رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ يرافقه الوزير السابق ​ملحم رياشي​ في حضور الوزيرالسابق ​غطاس خوري​، ويتناول اللقاء التباحث بالوضع السياسي العام وآخر المستجدات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري التقى جعجع وبحث معه الوضع السياسي العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.