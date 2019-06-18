اللواء الركن أمين العرم تفقد حاملة الطوافات الفرنسية Dixmude

في إطار التحضير لتمرين الأرز الأزرق 2019 Le Cèdre Bleu 2019)) المشترك بين الجيشين اللبناني والفرنسي، انتقل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن أمين العرم بواسطة طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني إلى حاملة الطوافات الفرنسية Dixmude، برفقة السفير الفرنسي Bruno Foucher ومسؤول العلاقات الخارجية في القوات البحرية الفرنسية الأميرال Gilles Boidevizi والملحق العسكري الفرنسي العقيد Fabrice Chapelle.
وقد جال اللواء الركن العرم في أرجاء حاملة الطوافات، واطّلع على تجهيزاتها واستمع إلى إيجاز عن مراحل التمرين والقوى المشاركة فيه، ثم اجتمع بعسكريي الجيش المشاركين في التمرين وزوَّدهم بالتوجيهات اللازمة. كما شكر الجيش الفرنسي والسلطات الفرنسية على التعاون الدائم والدعم المستمر للجيش اللبناني.
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