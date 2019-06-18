تكتل نواب بعلبك الهرمل تقدم باقتراح قانون معجل مكرر حول الضم و الفرز

تقدم تكتل نواب بعلبك - الهرمل عبر النائبين إيهاب حمادة وابراهيم الموسوي باقتراح قانون معجل مكرر حول الضم والفرز ، كان قد أعده التكتل ، بعد سلسلة من الجلسات ، التي تشكلت بهذا الشأن ، والتي اسفرت عن اقتراح قانون من شأن إقراره المساهمة في الوصول إلى حل أزمة الأراضي الخاضعة لقانون الضم والفرز في الهرمل والقاع ويونين ، والتي امتدت لعشرات السنوات.

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