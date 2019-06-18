غوتيريس يناشد روسيا وتركيا العمل على استقرار الوضع بإدلب من دون إبطاء

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "روسيا وتركيا العمل على استقرار الوضع في شمال غرب سوريا من دون إبطاء".
ولفت غوتيريس، في حديث صحفي، إلى "أنني قلق للغاية من تصاعد القتال في إدلب والوضع خطير للغاية بالنظر إلى مشاركة عدد متزايد من الجهات"، مشيرًا إلى أن "حتى في الحرب على الإرهاب لا بد وأن يكون هناك التزام كامل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
يذكر أنه من المقرر أن يتم إطلاع مجلس الأمن على الوضع في شمال غرب سوريا في جلسة مغلقة.
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