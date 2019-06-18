أكّد المتحدث الرسمي باسم ​المجلس العسكري​ ​السوداني​ للتلفزيون العربي "أننا بصدد إعادة هيكلة شاملة للشرطة وأحلنا قياداتها السابقة للتقاعد".

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كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري السوداني: نحن بصدد إعادة هيكلة شاملة للشرطة أحلنا قياداتها السابقة للتقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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