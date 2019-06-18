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المحققة الأممية في مقتل خاشقجي تصدر تقريرها في القضية غدًا

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أعلنت مقررة ​الأمم المتحدة​ المعنية ب​حالات​ ​الإعدام​ خارج نطاق ​القضاء​ أغنيس كالامارد أنها ستصدر غدًا الأربعاء تقريرًا حول نتائج تحقيقها في قضية مقتل الصحفي السعودي ​جمال ​.

ولفتت كالامارد، التي قادت لجنة تحقيق دولية في مقتل خاشقجي في القنصلية ​​ ب​اسطنبول​ يوم 2 تشرين الأول 2018، إلى أن "جريمة وحشية خطط لها ونفذت من قبل مسؤولين سعوديين".

وكانت كالامارد قد زارت اسطنبول في كانون الثاني 2019 بطلب من ​تركيا​ لإجراء تحقيق أممي في مقتل الصحفي، المعروف بانتقاداته للسلطات السعودية وخاصة ولي عهد المملكة الأمير .

لكنها أعلنت مع ذلك أن السلطات السعودية لم توافق على زيارتها إلى المملكة للتحقيق، فيما قالت إن السعودية عرقلت جهود تركيا لكشف ملابسات القضية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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