المحققة الأممية في مقتل خاشقجي تصدر تقريرها في القضية غدًا

أعلنت مقررة ​الأمم المتحدة​ المعنية ب​حالات​ ​الإعدام​ خارج نطاق ​القضاء​ أغنيس كالامارد أنها ستصدر غدًا الأربعاء تقريرًا حول نتائج تحقيقها في قضية مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​.

ولفتت كالامارد، التي قادت لجنة تحقيق دولية في مقتل خاشقجي في القنصلية ​السعودية​ ب​اسطنبول​ يوم 2 تشرين الأول 2018، إلى أن "جريمة وحشية خطط لها ونفذت من قبل مسؤولين سعوديين".

وكانت كالامارد قد زارت اسطنبول في كانون الثاني 2019 بطلب من ​تركيا​ لإجراء تحقيق أممي في مقتل الصحفي، المعروف بانتقاداته للسلطات السعودية وخاصة ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان.

لكنها أعلنت مع ذلك أن السلطات السعودية لم توافق على زيارتها إلى المملكة للتحقيق، فيما قالت إن السعودية عرقلت جهود تركيا لكشف ملابسات القضية.