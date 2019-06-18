مسؤول اذربيجاني: العلاقات الجمركية جيدة بين طهران وباكو

أكد رئيس مصلحة الجمارك في ​اذربيجان​ صفر مهدي اوف "عدم وجود اي مشكلة جمركية بين ​ايران​ واذربيجان"، قائلا: "ان العلاقات الجمركية بين الجانبين جيدة بفضل التعاون بين قيادتي البلدين".

وأعرب عن امله بـ"أن نشهد الافتتاح الرسمي لمشروع "تير" الالكتروني في أقصر فترة ممكنة" ووصف العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بالجيدة على مختلف الاصعدة، قائلا: "ان العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تزداد قوة وترسيخا مع كل مشروع مشتركي يتم تدشينه بين اذربيجان وايران".