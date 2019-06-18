مقتل 41 شخصا بهجمات على قريتين وسط مالي

هاجم مسلحون مجهولون قريتين وسط مالي مما أسفر عن مقتل 41 شخصًا على الأقل في منطقة شهدت تصاعد الهجمات الانتقامية العرقية في الأشهر القليلة الماضية.
وبحسب "رويترز"، قال رئيس بلدية يورو إسياكا جانامي إن "24 شخصًا قتلوا في يورو و17 آخرين في قرية جانجافاني"، موضحًا أن "معظم الضحايا من عرق الدوجون".
يذكر أنه قتل عشرات المدنيين من العرق نفسه في الأشهر القليلة الماضية في اشتباكات انتقامية مع أبناء عرق الفولاني المنافس.
وتجدر الإشارة إلى أن مالي تعاني منذ سنوات من انتشار أعمال عنف على خلفية عرقية وقبلية، بالإضافة إلى هجمات تشنها مجموعات متشددة.
ووقعت مواجهة بين قبيلتي دوغون والفولاني قبل أشهر قليلة أودت بحياة 37 شخصا.
وكانت حكومة مالي قد أعلنت عن خطة لنزع السلاح، وإعادة دمج الميليشيات في القوات المسلحة، وتعزيز الجهاز الأمني في وسط البلاد.
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