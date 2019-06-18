اخبار العالم

مقتل 41 شخصا بهجمات على قريتين وسط مالي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

هاجم مسلحون مجهولون قريتين وسط مالي مما أسفر عن مقتل 41 شخصًا على الأقل في منطقة شهدت تصاعد الهجمات الانتقامية العرقية في الأشهر القليلة الماضية.

وبحسب "​رويترز​"، قال رئيس بلدية يورو إسياكا جانامي إن "24 شخصًا قتلوا في يورو و17 آخرين في قرية جانجافاني"، موضحًا أن "معظم الضحايا من عرق الدوجون".

يذكر أنه قتل عشرات المدنيين من العرق نفسه في الأشهر القليلة الماضية في ​اشتباكات​ انتقامية مع أبناء عرق الفولاني المنافس.

Advertisements

وتجدر الإشارة إلى أن مالي تعاني منذ سنوات من انتشار أعمال عنف على خلفية عرقية وقبلية، بالإضافة إلى هجمات تشنها مجموعات متشددة.

ووقعت مواجهة بين قبيلتي دوغون والفولاني قبل أشهر قليلة أودت بحياة 37 شخصا.

وكانت ​حكومة​ مالي قد أعلنت عن خطة لنزع ​السلاح​، وإعادة دمج الميليشيات في ​القوات المسلحة​، وتعزيز الجهاز الأمني ​​في وسط البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 41 شخصا بهجمات على قريتين وسط مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا