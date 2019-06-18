دي كارلو:الوضع في إدلب خطر إلى حد كبير والمدنيون يدفعون الثمن الأكبر

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو في جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن سوريا أن "الوضع في إدلب خطر إلى حد كبير والمدنيون يدفعون الثمن الأكبر".
وكشفت عن قصف بالقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة في إدلب، داعية إلى "إيجاد حل في إدلب على كل المستويات"، مجددة التأكيد على ألا حل عسكريا للأزمة السورية.
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