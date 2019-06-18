دي كارلو:الوضع في إدلب خطر إلى حد كبير والمدنيون يدفعون الثمن الأكبر

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو في جلسة خاصة ل​مجلس الأمن​ بشأن ​سوريا​ أن "الوضع في إدلب خطر إلى حد كبير والمدنيون يدفعون الثمن الأكبر".

وكشفت عن قصف ب​القنابل العنقودية​ والبراميل المتفجرة في إدلب، داعية إلى "إيجاد حل في إدلب على كل المستويات"، مجددة التأكيد على ألا حل عسكريا للأزمة السورية.