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دي كارلو:الوضع في إدلب خطر إلى حد كبير والمدنيون يدفعون الثمن الأكبر

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أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو في جلسة خاصة ل​مجلس الأمن​ بشأن ​سوريا​ أن "الوضع في إدلب خطر إلى حد كبير والمدنيون يدفعون الثمن الأكبر".

وكشفت عن قصف ب​القنابل العنقودية​ والبراميل المتفجرة في إدلب، داعية إلى "إيجاد حل في إدلب على كل المستويات"، مجددة التأكيد على ألا حل عسكريا للأزمة السورية.

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