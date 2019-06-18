جعجع: الاصلاح الفعلي يبدأ من الفرقاء الرئيسيين والتصرف بمسؤولية

رأى رئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​ في تصريح من ​بيت الوسط​ بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ان "الأوضاع تتدهور ولا يجوز ان يرمي أحد ​لبنان​ في الهاوية وتوقفنا عند موضوع ​الموازنة​ وننسق مواقفنا مع المستقبل الى أبعد حد".

ولفت إلى ان " الموازنة ليست فقط أرقام، وإذا انضربت ثقة ​المجتمع الدولي​ بلبنان نخسر "سيدر" وسواه"، معتبرا ان "الاصلاح الفعلي يبدأ من الفرقاء الرئيسيين في الحكومة والتصرف بمسؤولية لأنه لا يمكن التصرف بأشكال ارتجالية". وأضاف "لحد الآن، لا بالموازنة ولا بالخارج نعطي الاشارات المطلوبة من ناحية الاصلاح".

من جهة أخرى، أشار إلى انه "يجمعنا مع الحريري تاريخ من النضال، وما زال يجمعنا معه إلى اليوم هو النظرة العامة للبنانيين وتمسكنا ب​الدستور​ والقانون وحصرية ​السلاح​ بيد ​الدولة​".

وأكد انه "لا نريد شيئا في ​التعيينات​ بل نريد تعيينات وفق آلية معينة، هنا نكون نعطي اشارة مهمة بما يتعلق بالاصلاح".