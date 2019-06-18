اليابان ترفع تحذيراً من تسونامي بعد زلزال

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طوكيو: رفعت اليابان تحذيرا من تسونامي الثلاثاء بعد زلزال بقوة 6,4 درجات ضرب مناطق شمال غرب الأرخبيل، لكن لم ترد تقارير فورية عن أضرار أو إصابات.

ورفعت وكالة الأرصاد الجوية في البلاد التحذير الساعة 1:02 (14:02 ت غ) الثلاثاء بعد رصد تموجات صغيرة فقط بحجم 10 سنتمترات على ساحل بحر اليابان، شمال طوكيو.

وقد سارع المسؤولون إلى وقف خدمة القطار الفائق السرعة في المنطقة كإجراء احترازي، وفقا لشبكة التلفزيون العامة "ان اتش كي" التي أضافت أن الكهرباء انقطعت عن نحو 200 منزل.

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وأكدت الوكالة عدم رصد أي نشاط غير طبيعي في منشآت الطاقة النووية قرب مركز الزلزال.

تقع اليابان على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تم تسجيل العديد من الزلازل والنشاطات البركانية في العالم.

في حزيران/يونيو الماضي ضرب زلزال عنيف منطقة أوساكا ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 30 بجروح.

وفي 11 آذار/مارس 2011 ضرب زلزال مدمر بقوة 9 درجات أعماق المحيط الهادئ متسببا بتسونامي عاث دمارا واسعا وأودى بحياة آلاف الأشخاص.