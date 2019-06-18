ميركل تصاب بارتعاش خلال حفل رسمي بحضور الرئيس الاوكراني

دبي - بواسطة محمد فارس © اود اندرسون المستشارة الالمانية انغيلا ميركل خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الاوكراني في برلين في 18 حزيران/يونيو 2019 بدأت أنغيلا ميركل ترتعش لدقائق خلال حفل رسمي مع الرئيس الأوكراني الجديد فلوديمير زيلينسكي الثلاثاء. وتعرضت ميركل لهذه الوعكة أثناء انتظار بدء عرض عسكري امام مقر المستشارية في برلين حيث بلغت درجات الحرارة 30 مئوية. وقامت بتغيير وضع يديها عدة مرات للسيطرة على نفسها خلال عزف النشيدين الوطنيين الألماني والأوكراني. Advertisements وأكدت بعد ساعة بابتسامة عريضة أنها تشعر بتحسن قائلة "لقد شربت ثلاثة أكواب ماء على الأقل وهذا ما كان ينقصني". وقال الرئيس الأوركاني مازحا "كانت تقف إلى جانبي في أمان تام". وتحتفل ميركل التي ستنسحب من الحياة السياسية في نهاية ولايتها عام 2021 على أبعد تقدير، الشهر المقبل بعيد ميلادها ال65.

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