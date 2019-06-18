دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بومبيو: ترامب لا يريد حربا مع إيران

واشنطن (رويترز) - ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستواصل حملة الضغط على إيران وستواصل ردع العدوان في المنطقة، لكنها لا تريد للصراع مع طهران أن يتصاعد.

وقال بومبيو للصحفيين في قاعدة ماكديل التابعة لسلاح الجو في فلوريدا "تبادلنا رسائل عديدة، وحتى في الوقت الحالي، لنوصل لإيران أننا هناك لردع العدوان... الرئيس ترامب لا يريد الحرب وسنواصل توصيل تلك الرسالة بينما نفعل ما يلزم لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)