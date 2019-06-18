صور.. حيل مشروعة لمشاهدة أمم أفريقيا مجانًا.. والطلب يرفع أسعار الإريال الأرضي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

مع اقتراب إنطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ارتفعت نسبة الطلب على أجهزة استقبال البث الرقمي للقنوات الأرضية "الإريال الهوائي"، لمشاهدة مباريات البطولة مجانا.

جولة الخليج 365

"الخليج 365" رصد خلال جولة في أسواق الأجهزة الإلكترونية بالإسكندرية زيادة في حجم الطلبات عن أجهزة استقبال القنوات الأرضية بمختلف أنواعها - بحسب التجار - وسط تراجع نسب الأجهزة المعروضة للبيع ما أدى إلى ارتفاع أسعار العدد القليل المطروح بالأسواق.

ورغم إعلان الهيئة الوطنية للإعلام من خلال إحدى شركاتها، طرح أجهزة استقبال بث رقمي للترددات الأرضية، لمساعدة المشاهد المصري على متابعة قناة "تايم سبورت" التي تبث بطولة أمم أفريقيا بجودة عالية أرضيًا تضاهي البث الفضائي، إلا أن تجار الأجهزة الالكترونية أكدوا أن الأجهزة لم تظهر بعد في أسواق الإسكندرية ما رفع من أسعار الكمية القليلة المعروضة من أجهزة اللاقط الهوائي سواء المستوردة أو بأشكالها البدائية محلية الصنع.

أسعار الأجهزة المطروحة

كشفت جولة الخليج 365 عن ارتفاع في أسعار الأعداد المتوفرة بالأسواق من أجهزة استقبال بث القنوات الأرضية، إذ بلغ سعر لاقط هوائي داخلي يصلح لاستقبال البث بجودة متوسطة 40 جنيها في حين أكد تجار أن السعر العادل للمنتج لا يتجاوز 25 جنيها فقط، بينما وصل سعر "الإريال الهوائي" الخارجي الذي كان يستخدم قبل سنوات فوق أسطح المباني، إلى 250 جنيها للمنتج المصري و350 جنيها للمنتج المستورد.

إبراهيم أبو الفضل، مدير محل أجهزة كهربائية وإلكترونية قال إن سبب تفاوت أسعار الإريال الهوائي ترجع إلى نوعية المادة المصنوع منها بخلاف قلة المعروض، مشيرا إلى أن جودة المنتج المصنوع من النيكل أعلى من مثيله المصنوع من الألمونيوم وهو ما يؤثر على الأسعار.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن المنتجات المستوردة المتوفرة - رغم قلتها - تتمثل في النوع الصيني وهو أقل سعرا يليها النوع الإيطالي والإسباني، بينما أقلها جودة وسعرا كان الإريال الداخلي الذي يتم استخدامه داخل المنزل إلا أن إشارته قد تكون ضعيفة في بعض الأماكن.

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حيل مشروعة لمشاهدة البث الأرضي

دفعت قلة الأجهزة المعروضة بالأسواق بعض المهتمين بمتابعة البطولة إلى اللجوء لحيل مختلفة لاستقبال مباريات البطولة عبر قناة "تايم سبورتس - Time Sports" منها طريقة على التردد الأرضي من خلال سلك "الدش"، ووصلة تليفزيون عادية "convert" بسعر 5 جنيهات فقط.

وقال محمد نصر، صاحب محل أدوات كهربائية لمصراوي، إن طريقة عمل تلك الوصلة بسيطة وتعتمد على إزالة طرف سلك "الدش" من جهاز الاستقبال "الريسيفر" وتوصيله بمحول "جاك" لا يتجاوز سعره 5 جنيهات، ثم وضعه في مدخل الشاشة نفسها بحيث يكون السلك موصول بين الطبق والتلفاز بشكل مباشر بدون "الريسيفر"، ثم استخدام خاصية البحث التلقائي بالنسبة للتلفزيون العادي، مع ضبط الإعدادات على نظام الهوائي وليس القمر الصناعي بالنسبة للشاشات الرقمية الحديثة، وبانتهاء نتيجة البحث ستظهر قنوات التليفزيون الأرضي ومن بينها قناة Time Sports.

وأوضح نصر أن الوسيلة الأخرى المشروعة لاستقبال المباريات تمثلت في تداول طرق تصنيع لاقط هوائي بدائية الصنع تعتمد على استخدام صفائح معدنية مثل الموجود في عبوات المشروبات الغازية، إذ يمكن استخدام فارغ علب المشروبات المعدنية في عمل لاقط بجودة متوسطة من خلال توصيلها بسلك عادي وقطعة خشبية، مبينا أن طريقة الصنع متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "ويوتيوب".

أجهزة استقبال قناة تايم سبورتس

وطرحت الهيئة الوطنية للإعلام من خلال إحدى شركاتها، جهاز استقبال البث للترددات الأرضية، لمشاهدة "قناة تايم سبورتس" التي تبث بطولة أمم أفريقيا، ونشر الخليج 365 الصور الأولى لكل من نوعي الإريال الخاص باستقبال الترددات سواء الخارجي أو الداخلي، والذي تم طرحه في السوق من خلال الوكلاء والموزعين.

وقال مصدر بالهيئة الوطنية للإعلام في تصريح سابق لمصراوي، إن سعر الإريال الداخلي يبلغ 400 جنيه، والخارجي 700 جنيه، ويُستخدم إريال خارجي لو كان التليفزيون في دور أرضي أو مكان به تردد ضعيف، بينما يتم استخدام إريال داخلي لو كان المكان مفتوحًا وبه الشبكة قوية، أو في الأدوار العليا.

وأشار المصدر إلى أن ارتفاع سعر الجهاز إلى حد ما يأتي بسبب ارتفاع سعر استيراده من الخارج وكذلك قيمة الجمارك التي فُرضت عليه باعتباره جهازًا إلكترونياً لإدخاله للسوق المصرية، وهو ما تم منذ أيام قليلة.