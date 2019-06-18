رئيس الوزراء العراقي: العلاقات مع روسيا مهمة ومؤثرة ويجب تعزيزها

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات العراقية الروسية مهمة ومؤثرة ويجب تعزيزها، مشيرا إلى أهمية التعاون والتفاهم حول مختلف القضايا الإقليمية.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي - في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن رئيس مجلس الوزراء استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرنتييف والوفد المرافق له الذي يضم نائب وزير الخارجية وعددا من المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية والقائم بالأعمال الروسي في بغداد".

وأضاف البيان، أنه جرى بحث العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية وتعزيز قدرات القوات العراقية، وتطورات الأوضاع في سوريا وتحقيق الاستقرار فيها والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الاستانة، إلى جانب بحث الأوضاع الإقليمية والأزمة الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

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وتابع أن رئيس مجلس الوزراء أعرب عن شكره وتقديره لمواقف الرئيس الروسي فلاديميربوتين الداعمة للعراق واعتزازه بتطور العلاقات وارتياحه لوجود الرغبة المشتركة بتوسيعها في المجالات كافة.

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله، إن العلاقات العراقية الروسية مهمة ومؤثرة ويجب تعزيزها لمصلحة البلدين والشعبين والمنطقة ومواصلة محاربة "داعش"، مشيرا إلى أهمية التعاون والتفاهم حول مختلف القضايا الإقليمية والعمل على تجنيب المنطقة خطر الإرهاب وتداعيات التصعيد والحرب وتحقيق السلام والاستقرار لشعوبها.

ولفت إلى أن المبعوث الروسي نقل تحيات الرئيس الروسي وتمنياته للعراق وحكومته وشعبه بالمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار، والرغبة باستمرار التعاون بين البلدين الصديقين وتعزيز العلاقات الثنائية المتنامية، وترحيب بلاده بعودة العراق إلى دوره في المنطقة بقوة، والعمل المشترك بين العراق وروسيا فيما يخص محاربة الإرهاب والسعي لتحقيق الاستقرار في سوريا وعموم المنطقة، واهتمام روسيا بمشاركة العراق في مؤتمر استانة كمراقب، وضرورة تعاون دول الجوار لإنهاء حالة الحرب فيها واستمرار جهود محاربة الإرهاب والقضاء على بقايا "داعش".