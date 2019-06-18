مسؤول أمني مصري : رفع حالة الإستنفار القصوى في شمال سيناء وعلى الحدود مع قطاع غزة عقب وفاة محمد مرسي

وكالات- أفاد مسؤول أمن مصري اليوم، الثلاثاء 18 جوان 2019، برفع حالة الاستنفار القصوى واتخاذ إجراءات أمنية مشددة في محافظة شمال سيناء وعلى الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل خشية حدوث ردود فعل انتقامية عقب الإعلان عن وفاة الرئيس الاسبق محمد مرسي .

وقال اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء لوكالة الأنباء الألمانية إن قوات الأمن وبتعاون مع قوات الجيش قامت بإجراءات أمنية في مداخل ومخارج سيناء وعلى الطرق السريعة وفى الميادين وفى داخل المدن والقري وعلى الحدود مع غزة وإسرائيل صباح اليوم خشية حدوث أي أعمال إرهابية عقب الإعلان عن وفاة مرسي أمس الاثنين .

وأكد سويلم سيطرة الأمن على سيناء من خلال مواصلة الحملات الأمنية إلى حين القضاء على الإرهاب في سيناء نهائيا.