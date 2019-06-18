أردوغان يهاجم إمام أوغلو قبل إعادة انتخابات إسطنبول

شن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، هجوما على رئيس بلدية اسطنبول الذي خسر منصبه، وذلك قبل أيام من إعادة حاسمة لانتخابات البلدية.
واتهم أردوغان، رئيس البلدية المطاح به، أكرم إمامأوغلو، بالتحالف مع رجل دين يعيش في الولايات المتحدة وأنحت أنقرة باللوم عليه في تنسيق انقلاب فاشل في عام 2016.
وهزم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، بفارق ضئيل، مرشح حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان في انتخابات البلدية التي أجريت في مارس .
وبعد سلسلة من الطعون قدمها حزب العدالة والتنمية، ألغت اللجنة العليا للانتخابات، النتيجة وأمرت بإعادة الانتخابات في 23 يونيو.
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