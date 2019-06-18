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حكومة رومانيا تنجو من تصويت بحجب الثقة

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 نجت الحكومة الرومانية بقيادة فيكتوريا دانسيلا، اليوم الثلاثاء، من تصويت بحجب الثقة جرى في البرلمان بناء على طلب من المعارضة.

 

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية أن 200 نائب فقط في غرفتي البرلمان (النواب والشيوخ) صوتوا لصالح الطلب المقدم وهو

أقل من الأغلبية المطلوبة في البرلمان المكون من 465 مقعدًا.


تجدر الإشارة إلى أن تمرير الطلب بحجب الثقة عن الحكومة كانت يتطلب موافقة 233 عضوًا.


جاء ذلك على خلفية نزاع حول

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تطبيق الحكومة لتعديل من شأنه إحداث تخفيف في القانون الجنائي المختص بجرائم الفساد في رومانيا، وكان القوة المحركة في هذا التعديل هو ليفيو دراجنيا زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم والذي أدين قبل أسابيع قليلة بالمساعدة في سوء استغلال السلطة وحُكِم عليه بالسجن لثلاث سنوات ونصف السنة ويقبع الآن في السجن.
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