حكومة رومانيا تنجو من تصويت بحجب الثقة

نجت الحكومة الرومانية بقيادة فيكتوريا دانسيلا، اليوم الثلاثاء، من تصويت بحجب الثقة جرى في البرلمان بناء على طلب من المعارضة.
وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية أن 200 نائب فقط في غرفتي البرلمان (النواب والشيوخ) صوتوا لصالح الطلب المقدم وهوأقل من الأغلبية المطلوبة في البرلمان المكون من 465 مقعدًا.
تجدر الإشارة إلى أن تمرير الطلب بحجب الثقة عن الحكومة كانت يتطلب موافقة 233 عضوًا.
جاء ذلك على خلفية نزاع حول
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