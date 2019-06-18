عاجل-ترامب يعلن تعيين مارك اسبر وزيراً للدفاع مكان باتريك شاناهان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركى باتريك شاناهان انسحب من الترشيح لتولى منصب وزير الدفاع. وذكر ترمب أن وزير الجيش مارك إسبر سيكون القائم بأعمال وزير الدفاع . ويأتي التعيين الحديث، في مرحلة من التوتر تشهدها المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران. وتولى شاناهان المنصب بعد سلفه جيمس ماتيس الذي ترك وزارة الدفاع الأميركية في ديسمبر من العام الماضي، وكتب ترمب في تغريدة "وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، الذي قام بعمل رائع، قرر التخلي عن آلية المصادقة (على تعيينه وزيراً أصيلاً للدفاع) لتخصيص مزيد من الوقت لعائلته"، وأفادت صحيفة "يو اس ايه توداي" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يحقق في إطار آلية المصادقة، بشأن اتهامات بعنف منزلي تعود لعام 2010 بحق شاناهان المطلّق حالياً.

من أوراق إسبر:

- تخرج من الأكاديمية العسكرية الأمريكية

- عمل في حرب الخليج 1990-1991 مع الفرقة 101 المحمولة جواً في الجيش

- خدم في احتياطي الجيش والحرس الوطني في فرجينيا ومقاطعة كولومبيا قبل التقاعد عام 2007

الملفات الملقاة على عاتقه:

Advertisements

- الانسحاب من الاتفاق النووي والتصعيد مع إيران -نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

- التهديد المتزايد للمهاجرين من المكسيك

- تصاعد التوتر مع فنزويلا

- الخلاف حول زيادة الإنفاق لدول الناتو