عاجل-ترامب يعلن تعيين مارك اسبر وزيراً للدفاع مكان باتريك شاناهان

من أوراق إسبر:
- تخرج من الأكاديمية العسكرية الأمريكية
- عمل في حرب الخليج 1990-1991 مع الفرقة 101 المحمولة جواً في الجيش
- خدم في احتياطي الجيش والحرس الوطني في فرجينيا ومقاطعة كولومبيا قبل التقاعد عام 2007
الملفات الملقاة على عاتقه:
- الانسحاب من الاتفاق النووي والتصعيد مع إيران -نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية
- التهديد المتزايد للمهاجرين من المكسيك
- تصاعد التوتر مع فنزويلا
- الخلاف حول زيادة الإنفاق لدول الناتو
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