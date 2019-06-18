اليابان ترفع تحذير تسونامي بعد زلزال ضرب سواحلها

رفعت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، تحذيراً بوقوع موجات مد عالية (تسونامي) في مقاطعات ياماجاتا ونيجاتا وإيشيكاوا، في أعقاب الزلزال الذي ضرب شمال غربي اليابان.

وأفادت وكالة أنباء بلومبرج، نقلا عن تقرير لوكالة "كيودو نيوز" اليابانية، أن قوة الزلزال بلغت 6,8 درجة على مقياس "ريختر" للزلازل.

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وكانت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية قد أفادت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن تضرب موجات تسونامي بارتفاع متر سواحل المقاطعات المذكورة في أعقاب الزلزال.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن الهيئة قولها إنه لم ترد أية تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات بسبب الزلزال، الذي ضرب المنطقة القريبة من ساحل ياماجاتا على عمق نحو 10 كيلومترات.