كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طيران التحالف العربي يقصف مخازن أسلحة حوثية في حجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هزت انفجارات عنيفة ومتتالية، اليوم الثلاثاء، تجمعات لميلشيا الحوثي الإرهابية في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وتعالت الانفجارات العنيفة من مخازن أسلحة للميلشيا في شرق مدينة حرض، وفق موقع "سبتمبرنت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

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وتزامنت الانفجارات مع تحليق مكثف لمقاتلات التحالف العربي فوق سماء المنطقة.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات الحوثيين في وادي الثلاث بمنطقة بني حسن في مديرية عبس.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من الحوثيين، وتدمير آليات عسكرية.