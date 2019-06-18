كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يشن عملية جديدة ضد داعش شمال بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة الأناضول أن قوات الأمن العراقية بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد داعش "الخلايا النائمة" في حي الطارمية شمال العاصمة بغداد أمس.

ونقلت الوكالة عن النقيب مراد جعفر قوله إن الجيش والشرطة العراقية، بدعم من طائرات الهليكوبتر، شنوا عملية كبيرة في حي الطارمية، موضحة أن "قوات الأمن تلقت معلومات تفيد بأن مسلحي المجموعة يخططون لتشكيل مجموعات لمهاجمة القوات العراقية وتعطيل الأمن الداخلي في الطارمية والمناطق شمال العاصمة.

وفي غضون ذلك، كشف مدير الشؤون العسكرية في مكتب رئيس الوزراء العراقي، الفريق محمد مهدي، أمس أن سكان الطارمية وافقوا على ضم قوة محلية من المنطقة إلى جانب الجيش خلال العملية.

