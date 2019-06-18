متخصص في الشأن الليبي يحمل تركيا وقطر ما يحدث في ليبيا

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قال الصحفي المتخصص في الشأن الليبي أحمد جمعة، أن انتشار الميلشيات المسلحة وتغولها في طرابلس هو السبب الرئيسي في عرقة عمليات الجيش الوطني الليبي في المنطقة الغربية للقضاء على الكتائب المسلحة التي تنتمي إلى مصراته.



وأشار خلال مداخلته عبر قناة الحدث، إلى أن تدخل الجيش الوطني الليبي تدخل لحسم المعركة العسكرية والقضاء على الجماعات المتشددة التي تسيطر على قرار المجلس الرئاسي الليبي، الذي فقد شرعيته بعد تقديم 4 اعضاء منه استقالتهم.

وحمل جمعة، السراج الأزمة التي تعيشها ليبيا الآن سياسياً، وذلك بعد أن خالف النقاط التي تم الإتفاق عليها، والتي كانت ابرزها أن يدخل الجيش الوطني الليبي إلى طرابلس سلمياً ويتولى عملية تأمين مؤسسات الدولة.