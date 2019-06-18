كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الدفاع الأمريكية تتعهد بمبلغ 250مليون دولار للجيش الأوكراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البنتاغون في بيان: "أعلنت وزارة الدفاع اليوم عن خطط لتقديم 250 مليون دولار لأوكرانيا كجزء من التعاون الأمني والتدريب والمعدات والمشورة لتعزيز قدرات القوات المسلحة الأوكرانية".

و ستشمل المساعدات " بنادق قناصة وقاذفات القنابل والرادارات المضادة للصواريخ، أجهزة للقيادة والسيطرة وأجهزة عن الإسكات الراداري وضمان الاتصالات الآمنة وأجهزة لتغطية تحركات العسكريين وأجهزة الرؤية الليلية والإمدادات الطبية".

ووفقًا لمصادر الوزارة، إن إجمالي حجم المساعدات والمساندات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ عام تي الأن يصل إلي 1.5 مليار دولار.

و سوف يتم تخصيص هذة الأموال الطائلة لدعم البرامج الخاصة بالجيش الأوكراني، بما في ذلك تقديم المساعدات للقوان البحرية وكذلك القوات الخاصة الأوكرانية.

