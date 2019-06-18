كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأميركي يعين مارك اسبر وزيراً للدفاع مكان باتريك شاناهان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء تعيين وزير الجيش مارك اسبر، وزيراً للدفاع بالوكالة مكان باتريك شاناهان، في خضم التوتر في الشرق الأوسط.

وكتب ترامب في تغريدة "أشكر باتريك لعمله الممتاز، وسأعين وزير الجيش مارك اسبر، وزيراً جديداً للدفاع بالوكالة"، مشيراً إلى أن شاناهان انسحب لأسباب عائلية.

وعُين شاناهان الذي كان يشغل منصب المسؤول الثاني في البنتاغون، وزيراً للدفاع بالوكالة خلفاً للجنرال السابق في مشاة البحرية الأمريكية جيم ماتيس، الذي استقال في ديسمبر.