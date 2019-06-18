مارتن يول ينصح وصيف بطل أروبا بالتعاقد مع زياش

نصح مارتن يول، المدرب السابق لعدد من كبار الأندية الأروبية، على غرار نادي توتنهام الإنجليزي، نصح إدارة هذا الأخير، بالتعاقد مع اللاعب المغربي، حكيم زياش، لاعب فريق أجاكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد الأداء الكبير الذي قدمه الموسم الماضي.

وقال يول، في تصريح صحفي لصحيفة ” فوتبول لندن” البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن نادي توتنهام عليه أن يسعى وراء النجم زياش، هذا الصيف، وأن يجلب معه المهاجم فان دير بيك، وهو الثنائي الذي خلق الفارق، العام الماضي في هولندا، وفي دوري ابطال أروبا.

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وقال المدرب الهولندي، في المناسبة ذاتها، ” صحيح أن نادي أجاكس الهولندي، سيطلب 70 أو 80 مليون يورو، من أجل تسريح لاعبيه، لكن على إدارة “السبورز” المجازفة وضم هذين النجمين”.

وأضاف قائلا: ” لقد ولى زمن جلب لاعبين من أجاكس بـ10 و12 مليون يورو، أعتقد بأن توتنهام عليه أن يدفع أكثر من أجل جلب هؤلاء النجوم”.

أرقام يول، تبقى مبالغ فيها نوعا ما، مقارنة مع ما يطلبه النادي الهولندي، فقد اشترط حوالي 30 مليون يورو، لتسريح زياش، ومن المرتقب أن يكون الرقم أقل، بخصوص نجمه الشاب، فان دير بيك.