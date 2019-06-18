رغم وفاته.. محاكمة مرسي مستمرة والقاضي يؤجل الجلسة إلى نهاية الشهر

أجلت الدائرة 11 إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بعد وفاته و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “التخابر”.

وأجلت المحاكمة إلى جلسة 29 يونيو الجاري لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم، حيث كلفت المحكمة النيابة العامة بتقديم ما يفيد بوفاة المتهم محمد مرسي في الجلسة المقبلة مع استمرار حبس المتهمين، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية ودولية.

وقضت محكمة النقض في وقت سابق، بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المتوفى محمد مرسي و21 آخرين ولكنها بعد ذلك قررت إعادة محاكمتهم.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو 2015 حكما بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسىي ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

وكان الرئيس السابق، محمد مرسي، قد توفي أمس الإثنين في محكمة القاهرة، خلال جلسة محاكمته في القضية المعروفة باسم ملف التخابر، وسط ردود أفعال وتفاعلات دولية واسعة، ومطالب من منظمات حقوقية دولية، بالتحقيق في الأسباب الحقيقية لوفاته.